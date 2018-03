Polizeiinspektion Celle / Täter dringt in Wohnhaus ein und ...

Täter dringt in Wohnhaus ein und verschwindet dann mit dem PKW der Geschädigten

Winsen/Aller - In der Nacht vom 12. auf den 13. März drang ein unbekannter Täter zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr in ein Wohnhaus in Winsen, Roggenkamp, ein. Nach Öffnen der Terrassentür wurde gezielt nach dem Fahrzeugschlüssel für einen in der Einfahrt stehenden Audi gesucht. Der Täter entfernte sich mit dem Audi Q7 und weiteren Gegenständen, die er im Haus vorgefunden hatte. Die geschätzte Schadenshöhe liegt im sechsstelligen Bereich. Hinweise von möglichen Zeugen und zum PKW nimmt die Polizei Celle entgegen (05141/277215).

