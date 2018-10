Polizeiinspektion Celle / Tank angebohrt und Sprit gestohlen

Tank angebohrt und Sprit gestohlen

Hehlentor - Im Zeitraum vom 5. bis zum 23. September sowie vom 2. bis zum 9. Oktober wurden zwei auf dem öffentlichen Parkplatz in der Biermannstraße abgestellte Fahrzeuge angegangen. In beiden Fällen bohrten die Täter den Tank an und zapften den Kraftstoff ab. Betroffen ist ein Opel Corsa, bei dem ein Schaden in Höhe von 800,- Euro entstanden ist sowie ein Wohnmobil der Marke VW. Hier konnten noch keine Schadenssumme vom Geschädigten mitgeteilt werden. Ganz ungefährlich ist das Abzapfen nicht. Durch austretenden Kraftstoff kann sich unter dem Fahrzeug eine Pfütze bilden, die z. B. durch ein unachtsam weggeworfenes, noch brennendes Streichholz entzündet werden kann. Der daraus entstehende Kraftstoffbrand könnte in der Folge schnell auf das jeweilige Fahrzeug übergreifen. Hinweise zu Personen und fremden Fahrzeugen, die im oben genannten Zeitraum auf dem Parkplatz auffällig wurden, nimmt die Polizei Celle unter der Telefonnummer 05141/277215 entgegen.

