Polizeiinspektion Celle / Tasche aus PKW entwendet

Tasche aus PKW entwendet

Celle - Eine 76-Jährige stellte ihren PKW VW Golf am 22. März gegen 14.50 Uhr im Wangelingweg ab. Ihre Tasche hatte sie vor dem Verlassen des PKW in den Fußraum hinter dem Fahrersitz gelegt. Von ihrem Spaziergang zurückkehrend stellte sie gegen 15.50 Uhr fest, dass die Scheibe hinter der Fahrertür zerstört war und ihre Tasche fehlte. Ein dreistelliger Bargeldbetrag sowie persönliche Gegenstände befanden sich in der Tasche. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat und zum Täter (05141 / 277215).

