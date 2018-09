Polizeiinspektion Celle / Teilsperrung Brauckmanns Kerkstieg ...

Teilsperrung Brauckmanns Kerkstieg aufgrund einer Fahrbahnunterspülung

Winsen/Aller - In der Nacht zu heute kam es zu einem Wasserrohrbruch in Winsen im Brauckmanns Kerkstieg. Durch das ausgetretene Wasser wurde die Fahrbahn teilweise unterspült und muss deshalb für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Das Leck ist mittlerweile beseitigt und die Wasserversorgung wieder hergestellt. Der Brauckmanns Kerkstieg wird voraussichtlich noch bis in die nächste Woche zwischen dem Ottenweg und der Sandstraße gesperrt sein. Das für morgen geplante Oldtimer-Treffen ist durch diese Sperrung nicht betroffen und wird wie geplant stattfinden.

