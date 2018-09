Polizeiinspektion Celle / Tödlich verletzte Wildgänse im Schlosspark

Tödlich verletzte Wildgänse im Schlosspark

Celle - Am späten Samstagvormittag hielten sich mehrere Hunde im Schlosspark auf und erfrischten sich im Schlossgraben. Dabei kletterte ein Border Collie schließlich aus dem Graben und biss zunächst eine am Grabenrand befindliche Wildgans in die hintere Seite. Kurz danach sprang der Hund wieder in den Schlossgraben und packte eine Wildgans am Hals. Auf das Verhalten aufmerksam geworden sprang die betroffene Hundehalterin ebenfalls in den Graben und versuchte die Wildgans zu befreien. Der Hund liess das Tier jedoch erst frei, als er den Graben wieder selbstsändig verlassen hatte. Beide Wildgänse wurden erheblich verletzt und im weiteren Verlauf von benachrichtigten Tierpflegern betreut. Nachträglich wurde jedoch mitgeteilt, dass beide Wildgänse auf Grund der Schwere der davongetragenen Verletzungen eingeschläfert werden mussten. Durch das Nichteinhalten des Leinenzwangs für Hunde im Schlosspark muss die Hundehalterin eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erwarten.

