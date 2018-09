Polizeiinspektion Celle / Unbekannter bricht in Einfamilienhaus ein

Unbekannter bricht in Einfamilienhaus ein

Nienhagen - Nienhorst - In der Nacht von Samstag auf Sonntag drang ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Behrestraße ein. Im Haus wurden sämtliche Räume aufgesucht und hier vorgefundene Behältnisse geöffnet. Mit einem dreistelligen Bargeldbetrag und Schmuck verließ der Täter das Objekt. Hinweise zu verdächtigen Personen, die im Zeitraum zwischen 19.20 Uhr und 04.15 Uhr im Bereich der Behrestraße gesehen wurden, erbittet die Polizei (05141/277215).

OTS: Polizeiinspektion Celle newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59457 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59457.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle Michael Stoll Telefon: 05141277105 E-Mail: michael.stoll@polizei.niedersachsen.de