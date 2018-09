Polizeiinspektion Celle / Unbekannter zersticht Autoreifen

Unbekannter zersticht Autoreifen

Hermannsburg - Eine 46-jährige Halterin hatte ihren blauen PKW Ford Mondeo am 8. September gegen 19.30 auf einen Grünstreifen in der Lotharstraße, 29320 Hermannsburg abgestellt. Als die 46-Jährige am Nachmittag des 9. September losfuhr, bemerkte sie, dass etwas mit ihrem PKW nicht in Ordnung war. Sie sei sofort angehalten und habe nach der Ursache gesucht. Hier stellte sie fest, dass drei Autoreifen platt waren. Alle Reifen wiesen eine Einstichstelle an der Reifenflanke auf. Der Schaden wurde auf 120,- Euro geschätzt. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05052/91260 entgegen.

