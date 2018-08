Polizeiinspektion Celle / Unterlüß - Dachstuhlbrand eines ...

Unterlüß - Dachstuhlbrand eines Zweifamilienhauses

Celle - Aus noch ungeklärter Ursache geriet am vergangenen Montagabend, gegen 17:40 Uhr, der Dachstuhl eines Zweifamilienhauses in der Berliner Straße in Brand. Die Feuerwehr Unterlüß und Polizei mussten ausrücken, weil die Bewohner eine Rauchentwicklung festgestellt hatten. Die sechs Hausbewohner brachten sich rechtzeitig vor der drohenden Feuergefahr in Sicherheit. Es wurde niemand verletzt. Das Dach wurde komplett zerstört. Der geschätzte Schaden liegt im fünfstelligen Bereich. Ob kurz zuvor ausgeführte Dachdeckerarbeiten mit dem Brandausbruch in Zusammenhang stehen, müssen die Brandermittler der Polizei Celle nun prüfen.

OTS: Polizeiinspektion Celle newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59457 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59457.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle - Pressestelle- Birgit Insinger Telefon: 05141-277-104 E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de