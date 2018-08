Polizeiinspektion Celle / Unterlüß - Erst E-Biker angefahren - ...

Unterlüß - Erst E-Biker angefahren - dann Unfallflucht

Celle - Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag, 15:00 Uhr auf der Magdeburger Straße. Ein unbekannter Autofahrer stieß an der Einmündung Müdener Straße mit einem 64 Jahre alten Elektroradfahrer zusammen, der auf dem Radweg der Müdener Straße unterwegs war. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen und sein Vorderrad wurde beschädigt. Zeugen des Vorfalls sollten sich bei der Polizei in Unterlüß melden unter 05827/377.

