Polizeiinspektion Celle / Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Gerdehaus - Im einem nahezu geraden Streckenverlauf ereignete sich in den Mittagsstunden des 18. September ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 280. Ein Rollerfahrer verstarb noch am Unfallort. Gegen 12.50 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem Motorroller die L280 aus Richtung Faßberg kommend in Richtung Unterlüß. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 45-Jährige mit seinem Motorroller auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit einem entgegenkommenden LKW zusammen. Der 60-jährige LKW-Fahrer versuchte noch, nach rechts auszuweichen, konnte aber einen Frontalzusammenstoß nicht verhindern. Die eingesetzten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 45-Jährigen feststellen. Der Sachschaden wurde auf 8000,- Euro geschätzt. Die Fahrbahn musste von 13.00 bis 15.40 Uhr gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch das Polizeikommissariat Bergen aufgenommen.

