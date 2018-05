Polizeiinspektion Celle / Verkehrsunfall mit Trunkenheit und ...

Verkehrsunfall mit Trunkenheit und zwei Leichtverletzten

Celle, Dasselsbrucher Str. - Am Sonntag, dem 20.05.2018, gegen 06:20 befuhr der 28 jährige Fahrer eines Audi A 6 die Dasselsbrucher Str. Alkoholbedingt und mit nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in der S-Kurve nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte hier ein Andreaskreuz mit Rotlicht und rutschte ins Gleisbett. Während der Bergung des PKWs und der Unfallaufnahme wurde die Bahnstrecke kurzfristig gesperrt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca 10.000,-Euro. Von den vier weiteren Fzg-Insassen wurden zwei leicht verletzt. In den kommenden Tagen wird der Bahnübergang durch Personal der DB geregelt und gesichert. Dem Verursacher wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

