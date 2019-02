Polizeiinspektion Celle / Verletzte durch Brand im Keller eines ...

Verletzte durch Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Celle - Am Samstag, gegen 22:50 Uhr, wird der Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Immenweg in Celle gemeldet. Durch die starke Rauchentwicklung ist es einigen Bewohnern zu dieser Zeit bereits nicht mehr möglich, das Gebäude selbständig zu verlassen, so dass diese durch die Feuerwehr u. a. mittels Leitern geborgen werden müssen. Zwei Personen werden mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus verbracht von denen eine Person stationär aufgenommen wird. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 05141/ 277-0 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Celle newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59457 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59457.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle PHK Koch, M. Telefon: 05141/277-217 E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de