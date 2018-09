Polizeiinspektion Celle / Wathlingen - Mercedesstern erneut ...

Wathlingen - Mercedesstern erneut abgebrochen

Celle - Ein PKW Mercedes war in den letzten Wochen das Ziel eines unbekannten Täters. Die 48 Jahre alte Besitzerin hatte ihren Wagen auf einem öffentlichen Parkplatz im Sachsenring abgestellt. In der Nacht zu heute (03.09.2018) stellte sie zum zweiten Mal fest, dass jemand ihren Mercedesstern abgebrochen und mitgenommen hatte. Bereits vor vier Wochen hatte sich der unbekannte Täter schon an dem Mercedes zu schaffen gemacht und den Stern entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wathlingen, Tel. 05144/98660.

OTS: Polizeiinspektion Celle newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59457 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59457.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle - Pressestelle- Birgit Insinger Telefon: 05141-277-104 E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de