Polizeiinspektion Celle / Wathlingen - Polizei mit Waffe bedroht ...

Wathlingen - Polizei mit Waffe bedroht - Warnschuss abgegeben

Celle - Am 21.09.2018 kam es gegen 0.55 Uhr in Wathlingen zu einem Polizeieinsatz, weil sich in einem Wohnhaus eine männliche Person mit einer Waffe aufhalten sollte.

Als der Mann beim Eintreffen der Polizei die Waffe, die sich später als Schreckschusswaffe herausstellte, auf entsprechende Aufforderung nicht ablegte, sondern vielmehr die Polizeibeamten damit bedrohte, gab einer von diesen einen Warnschuss ab.

Hinzugerufenen Spezialkräften gelang es sodann den Mann zu überwältigen.

Da Anhaltspunkte für psychische Probleme bei dem Mann bestanden, wurde er einer psychiatrischen Klinik zugeführt. Die Frage seiner Schuldfähigkeit wird zu prüfen sein.

