Polizeiinspektion Celle / Wathlingen - Polizei sucht Zeugen nach ...

Wathlingen - Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an LKW

Celle - In der Kantallee zerstörten unbekannte Täter den Außenspiegel eines geparkten LKW. Außerdem beschädigten sie dort auch einen Blumentopf. Die Sacbeschädigungen ereigneten sich in der Zeit von Dienstag, 02.10.2018, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 04.10.2018, 08:30 Uhr. Der LKW parkte zwischen den beiden Gebäuden des 4-G-Parks in Wathlingen. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wathlingen zu melden unter Tel.: 05144/98660.

