Polizeiinspektion Celle / Wolthausen - Alptraum eines jeden ...

Wolthausen - Alptraum eines jeden Autobesitzers: Motor fängt an zu brennen!

Celle - Auf der Fahrt von Bergen nach Celle bemerkte der 18 Jahre alte Fahrer eines BMW das Aufleuchten seiner Motorkontrollleuchte. Argwöhnisch hielt er auf einem Parkplatz an der B 3 in Höhe Wolthausen, um nachzuschauen. Unvermittelt drang Rauch aus dem Motorraum, kurz darauf stand der Motor in Flammen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte ab, bevor der komplette Wagen in Flammen stand. Die Polizei ermittelte einen technischen Defekt als Brandursache. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

