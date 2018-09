Polizeiinspektion Celle / Zahmes Kaninchen auf Reisen im Celler ...

Zahmes Kaninchen auf Reisen im Celler Ortsteil Klein Hehlen

29223 Celle - Vor einigen Wochen wurde durch Celler Polizeibeamte ein entlaufendes Kängeruh im Celler Landkreis festgestellt und eingefangen. In der Nacht vom Freitag, 28.09.2018 auf Samstag, 29.09.2018 gegen Mitternacht, entdeckte nun der selbe Polizeibeamte während der Streifenfahrt ein hoppelndes Kaninchen in der Straße "An der Leegde". Das zahme Tier wurde eingefangen, dem Tierheim Celle zugeführt und wartet dort nun auf die Abholung des Eigentümers.

