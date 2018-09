Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Garrel - Verkehrsunfall

Garrel - Verkehrsunfall -

Cloppenburg/Vechta - Garrel -Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person -

Am 08.September 2018, kam es gegen 09.14 Uhr auf der Petersfelder Straße in Garrel zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 74-jähriger Mann aus Cloppenburg befuhr mit seinem Pkw, Opel Corsa,die Petersfelder Straße in Richtung Garrel. Ein 60-jähriger Mann aus Uplengen befuhr mit seinem Pkw, Ford Kuga, die Petersfelder Straße in Richtung Petersfeld. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Cloppenburger mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Cloppenburger wurde in seinem Pkw eingeklemmt und tödlich verletzt. Der Uplenger wurde schwer, sein 27-jähriger Beifahrer leicht und die beiden hinteren Insassinnen (32 und 56 Jahre alt) schwer und lebensgefährlich verletzt. Durch den Zusammenstoß der Pkw geriet der Motorraum des Corsa in Brand. Durch Ersthelfer konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25 000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Garrel war mit 4 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Es waren 7 Rettungswagen und 4 Notärzte, sowie Kräfte des PSNV vor Ort. Weiter waren zwei Rettungshubschrauber des ADAC eingesetzt. Es wurde eine Vollsperrung durch die Straßenmeisterei Friesoythe eingerichtet. Die Vollsperrung bleibt aufgrund von Reinigungsarbeiten bis auf weiteres bestehen.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an: Weber, PHK'in Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Pressestelle Telefon: 04471/1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de