Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Kundgebung zum Thema ...

Kundgebung zum Thema "Solidarität mit Afrin" in Vechta am Freitag mit 30 Teilnehmern

Cloppenburg/Vechta - Am Freitagnachmittag fand in Vechta gegen 17:00 Uhr erneut eine angemeldete Kundgebung zu dem Thema "Solidarität mit Afrin" statt. Entgegen der angekündigten 150 Teilnehmer, versammelten sich vor dem Landkreisgebäude an der Ravensberger Straße lediglich 30 Teilnehmer, darunter Frauen und Kinder.

Ursprünglich war ein Demonstrationszug durch die Innenstadt von Vechta angekündigt und auch genehmigt worden. Aufgrund der geringeren Teilnehmerzahl verständigten sich Anmelder und Polizei darauf, den Aufzug nicht durchzuführen, sondern die Kundgebung ausschließlich am o.a. Versammlungsort durchzuführen.

Die Kundgebung verlief wie auch schon an den vergangenen Tagen friedlich und war gegen 18:00 Uhr zu Ende.

