Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Meldung aus Bakum

Meldung aus Bakum

Cloppenburg/Vechta - Bakum- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall Am Mittwoch, 05. Dezember 2018, 13:20 Uhr, kam es im Einmündungsbereich L843 (Vechtaer Straße) / L843 (Bakumer Straße) in Bakum, Ortsteil Daren, zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Mann aus Steinfeld wollte vom Kreisverkehr Bokern kommend, von der Bakumer Straße, auf die Vechtaer Straße aufbiegen. Beim Auffahren auf die Vechtaer Straße würgte er offensichtlich den Motor ab und sein Lieferwagen rollte zurück. Dieser prallte dann auf den hinter ihm stehenden Lieferwagen eines 49-jährigen Mannes aus Großefehn. Es enstand Sachschaden. Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bakum in Verbindung zu setzen, Tel.: 04446-1637.

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta