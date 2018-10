Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Meldung aus Bakum-Lüsche

Meldung aus Bakum-Lüsche

Cloppenburg/Vechta - Bakum-Lüsche: Schwerer Verkehrsunfall Ein Unfall mit zwei leichtverletzten Personen ergeignete sich am Montag, 01. Oktober 2018, 10:50 Uhr, auf der Essener Straße. Ein 51-jähriger Mann aus Quakenbrück befuhr mit seinem Sprinter die Landesstraße (Essener Straße) von Essen/Olb. kommend, in Fahrtrichtung Vechta. In der Ortsdurchfahrt Lüsche kollidierte er mit einem VW-Golf, der von einem 33-jährigen Mann aus Cloppenburg geführt wurde. Nach ersten Ermittlungen befuhr der 33-jährige Cloppenburger die Dorfstraße, aus Richtung Elsten kommend und wollte die Landesstraße, geradeaus, auf die Carumer Straße, überqueren. Dabei übersah der den von rechts kommenden Sprinter des Quakenbrückers, der vorfahrtsberechtigt war. Beim Zusammenprall der Fahrzeuge wurde der Sprinter auf die Seite geschleudert und kam auf der Landesstraße zum Liegen. Der 51-jährige Quakenbrücker und sein 22-jähriger Beifahrer wurden durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt, der 51-Jährige wurde vorsorglich in das Krankenhaus Quakenbrück gebracht. Da an der Unfallstelle Öl und Betriebstoffe ausliefen, wurde die Feuerwehr Lüsche alarmiert, die mit rund 10 Kameraden am Unfallort eintraf und sich zusätzlich um die Betreuung der Unfallbeteiligten und die Säuberung der Unfallstelle kümmerte. Die Landesstraße musste bis zur Räumung der Unfallstelle für rund eine Stunde gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

