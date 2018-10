Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Meldung aus Cloppenburg

Meldung aus Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Cloppenburg- Unfallflucht- Zeugenaufruf In der Nacht zu Samstag, 28. September 2018 wurde der Pkw einer 22-jährigen Frau aus Bakum beschädigt. Diese hatte gegen 21.00 Uhr ihren Pkw, Citroen C1 auf dem Parkplatz der Münsterlandhalle, an der Eschstraße abgestellt. Als sie gegen 03.00 Uhr das Fahrzeug wieder nutzen wollte, stellte sie einen Schaden am rechten Kotflügel fest. Offensichtlich war ein(e) bislang unbekannte(r) Pkw-Fahrer(in) beim Rangieren gegen den ordnungsgemäß geparkten Citroen gefahren und war anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Der Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Cloppenburg entgegen, Tel.: 04471-18600.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Pressestelle Telefon: 04471/1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de