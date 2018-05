Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Polizei verfolgt ...

Polizei verfolgt flüchtigen Pkw-Fahrer in der Vechtaer Innenstadt

Cloppenburg/Vechta - Am Samstag, 19.05.2018, gg. 16.43 h sollte ein 22-jähriger Vechtaer, der der Polizei aus vorangegangenen Einsätzen bekannt ist, mit seinem hochmotorisierten schwarzen Mercedes-Benz in der Großen Straße, Höhe Gildestraße, angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrer zog es aber vor, sich der Kontrolle durch den zivilen Streifenwagen durch Flucht zu entziehen. Es kam zu einer wilden Verfolgungsfahrt quer durch das Stadtgebiet von Vechta, wobei der Fahrer des flüchtenden Pkw erheblichen Gefährdungen von unbeteiligten Personen (Pkw-Fahrer und auch Fußgänger durch Überholmanöver über den Gehweg) mehrfach in Kauf nahm und u.a. mehrere Verkehrsschilder beschädigte. Die Verfolgung wurde später wegen zu hoher Gefährdung im Bereich des Kuhmarkts abgebrochen, so dass der Fahrer mit seinem Pkw flüchten konnte. Zeugen, die weitere Angaben machen können bzw. sogar durch die o.g. Fahrmanöver gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04441/943-0 bei der Polizei in Vechta zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Vechta Telefon: 04441/943-112 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de