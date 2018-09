Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Polizeikommissariat ...

Polizeikommissariat Vechta Schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Cloppenburg/Vechta - Am Samstag, 29.09.18, gegen 13.15 Uhr, kam es in Bakum, OT Hausstette, auf der Essener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger aus Werlte befuhr mit einem LKW mit Kranaufbau die Essener Straße in Richtung Lüsche. Unmittelbar nach der Einmündung zum Burenkamp fuhr aus bisher nicht bekannten Gründen die linke Stütze vom LKW, die für Arbeiten mit dem Kran benötigt wird, nach links in den Gegenverkehr aus. Dabei kam es mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Krads, ein 56-jähriger aus Schortens, wurde bei dem Unfall tödlich verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

