Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemedlung für den ...

Pressemedlung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta - Scharrel - Brand eines Holzhaufens

Am Dienstag, 18. September 2018, um 16 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Holzhaufen (Holz aus einem Abbruch) auf einem Gehöft an der Westermoorstraße in Brand. Ein Übergreifen auf angrenzende Stallungen konnte die Freiwillige Feuerwehr Scharrel, welche mit 3 Fahrzeugen und 12 Kameraden eingesetzt waren, erfolgreich verhindern. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) entgegen.

