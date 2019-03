Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldugn für den ...

Pressemeldugn für den Berteich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Ramsloh - Einbruchsdiebstahl aus einem Bistro

In der Nacht auf Sonntag,03. März 2019, brachen bislang unbekannte Täter in Ramsloh in das Bistro der Kartbahn an der Industriestraße ein. Hier entwendeten sie unter anderem vorgefundene Zigaretten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei im Saterland, Tel.: 04498 2111, oder in Friesoythe, Tel.: 04491 93160.

Neuscharrel - Verkehrsunfall mit leicht Verletzten

Am Sonntag, 03.März 2019, um 20.12 Uhr, beabsichtigte eine 36-jährige Werlterin mit ihrem Pkw Peugeot von der B401 nach links in Richtung Sedelsberg abzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Pkw Ford, der von einem 41-jähjrigen Friesoyther gefahren wurde und stieß mit diesem zusammen. Die Unfallverursacherin aus Werlte und der Ford-Fahrer wurden leicht verletzt, der Unfallschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

