Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung ...

Pressemeldung Cloppenburg 09./10.05.18

Cloppenburg/Vechta - Cloppenburg

1.Brand eines Holzschuppens In der Nacht zu Donnerstag , gegen 01.15 Uhr, entdeckten Anwohner am Alten Emsteker Weg ein Feuer in einem Holzschuppen. Der Holzschuppen hinter der Doppelgarage eines Wohnhauses brannte vollständig nieder. Die Doppelgarage wurde beschädigt; Personen wurden nicht verletzt. Die FFW Cloppenburg löschte den Brand ab. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.

2. Fahren ohne Fahrerlaubnis Zum wiederholten Male wurde ein 56-jähriger Cloppenburger am Steuer eines PKW erwischt, obwohl er keinen Führerschein besitzt. Am Mittwoch wurde er um 17.00 Uhr auf der Westerlandstraße kontrolliert. Der PKW gehört seiner Ehefrau. Da davon auszugehen ist, dass diese über den Umstand weiß, wird gegen sie ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.

Essen

Verkehrsunfall Am Mittwoch, 09.05.2018, um 08.00 Uhr, kommt es auf der B 68 zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Cappelner und ein 43-Jähriger aus Dwergte befahren die B 68 von Hemmelte in Richtung Essen. Der 43-Jährige beabsichtigt nach links in die Straße Am Forst abzubiegen. Der Cappelner fährt auf den PKW auf, wodurch der Abbiegende leicht verletzt wird. An den PKW entsteht ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Garrel

Verkehrsunfall Ein 50-Jähriger LKW-Fahrer aus Lüdenscheid und eine 44-jährige PKW-Fahrerin aus Garrel trafen sich am Mittwoch, um 15:35, auf der Kreuzung Vor dem Forde/Hinterm Forde, da der LKW-Fahrer die Vorfahrt mißachtete. An den Fahrzeugen entstand rund 8000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Pressestelle Telefon: 04471/1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de