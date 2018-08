Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung ...

Pressemeldung Cloppenburg 25./26.08.18

Cloppenburg/Vechta - Cloppenburg Kennzeichendiebstahl Zwischen Freitag,19:00 und Samastag,20:15 Uhr, wurde an der Löninger Straße das hintere Kennzeichen OL-HN96 entwendet.

Verkehrsunfallflucht Sa., 25.08.2018, 01:35 Uhr Ein 36-jähriger PKW-Fahrer aus Emstek will von der B 72 auf die Friesoyther Straße aufbiegen. Während des Einfädelns nähert sich von hinten ein PKW und fährt auf. Ohne sich um Sachschäden zu kümmern, flüchtet der Verursacher von der Unfallstelle. Das flüchtige Fahrzeug kann nicht näher beschrieben werden. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Aufgeklärte Unfallflucht Am Samstag, gegen 08:00 Uhr, wird auf der Westerlandstraße ein geparkter Bus von einem vorbeifahrenden PKW beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtet zunächst von der Unfallstelle. Nach Zeugenhinweisen wird eine 31-jährige Cloppenburgerin als Verursacherin ermittelt. Die Schadenshöhe wird mit 4000 Euro angegeben.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Leichtverletzt wurde bei dem Verkehrsunfall auf der B 68 in Höhe des Kneheimer Weges ein 23-jähriger aus Bremerhaven, sowie sein 19-jähriger Beifahrer aus Quakenbrück. Der 23-Jährige war gegen 20.00 Uhr mit seinem PKW auf ein abbiegendes Trekkergespann aufgefahren und anschließend gegen einen Baum geprallt. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 12000 Euro.

Molbergen Diebstahl eines Getränkeanhängers In Grönheim entwendeten Unbekannte am Samstag zwischen 09.00 und 11.00 Uhr von einem Grundstück einen Kühlanhänger. Dieser wurde zu einem Parkplatz verbracht. Dort wurden die Getränke vermutlich umgeladen. Der Gesamtschaden ist nicht bekannt.

Garrel Wohnungseinbruchdiebstahl In der Zeit von Freitag, 20:30, bis Samstag, 07:30 Uhr, schlugen Unbekannte in Beverbruch ein Fenster eines Einfamilienhauses ein. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Ohne Führerschein war am Samstagabend ein 43-Jähriger aus Cloppenburg mit seinem PKW in Garrel auf der Industriestraße unterwegs. Weiterhin ergab ein Alkoholtest einen Wert von 0,8 Promille.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Pressestelle Telefon: 04471/1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de