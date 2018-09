Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung ...

Pressemeldung 08./09.09.18 --Cloppenburg--

Cloppenburg/Vechta - Brand Bösel, Overlaher Straße Am Samstag, zwischen 07:00 und 07:25 Uhr, kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einem Trockner zu einem kleinen Brand. Der Trockner war im Sozialraum eines Sauenstalls aufgestellt. Das Feuer breitete sich nicht auf den Sauerstall aus. Die Feuerwehr Bösel löschte den Brand. Der Sachschaden an der elektrischen Anlage und am Gebäude wird auf 70.000 Euro geschätzt.

Brand Cloppenburg, Speckenweg Durch Unachtsamkeit eines Bewohners geriet am Samstag, gegen 14.00 Uhr, die Hecke auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in Brand. Die Feuerwehr Cloppenburg löschte den Brand. Es entstand sehr geringer Sachschaden.

Fahrt unter Alkoholeinfluss Ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus Löningen wurde am Sonntagmorgen, gegen 04.00 Uhr, auf der Friesoyther Straße in Cloppenburg kontrolliert. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Zudem war der PKW nicht versichert. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Unfallflucht Am Samstag zwischen 19.00 und 20.00 Uhr, wurde in Cloppenburg, in der Gimpelstraße, ein geparkter Audi A6 beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Anwohner, die eventuell etwas beobachtet haben, mögen sich bei der Polizei in Cloppenburg melden.

