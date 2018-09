Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung ...

Pressemeldung Cloppenburg 29./30.09.18

Cloppenburg/Vechta - Cloppenburg

Einbruch In der Nacht zu Samstag drangen Unbekannte über ein Oberlicht in einen Imbiss an der Lange Straße ein. Sie durchsuchten einige Schränke und entwendeten Bargeld.

Verkehrsunfall Durch Missachtung der Rechts-.vor-links-Regelung kam es am Samstag, gegen 09.45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Königseestraße. Ein 41-Jähriger aus Cloppenburg befährt mit seinem Pkw die Königsseestraße in Richtung Am Galgenmoor. An der Kreuzung kommt es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 48-jährigen Cloppenburgers, welcher leicht verletzt wird. An den PKW entsteht rund 7000 Euro Sachschaden.

City-Fest Als erfreulich ruhig kann man des City-Fest aus polizeilicher Sicht bewerten. Bis heute Morgen wurden 'lediglich' vier Körperverletzungen angezeigt. Sechs Besuchern wurde aufgrund ihres alkoholbeeinflussten Verhaltens eine Platzverweisung für das City-Fest ausgesprochen. Zwei Personen wollten sich daran nicht halten und wurden in Gewahrsam genommen. Einigen ortsfremden Besuchern machte die Verkehrssituation in Cloppenburg zu schaffen. Das Gemisch aus Baustellen, Umleitungen und Sperrungen aufgrund der Veranstaltung sorgte für 'Kopfschütteln' und andere Gestik. Während des City-Laufes am Samstag kam es auf der Strecke Emsteker Straße, Eisenbahnstraße und Niedriger Weg zu Behinderungen.

Essen

Verkehrsunfall Rund 25.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall auf der Artlandstraße am Samstag, um 11.50 Uhr. Ein PKW-Fahrer aus Dinklage bog von der Straße Hammoor nach links auf die vorfahrtberechtigte Artlandstraße ab und übersah hierbei einen PKW-Fahrer aus Quakenbrück, der die Artlandstraße in Richtung Quakenbrück befuhr. Trotz einer Gefahrenbremsung und Ausweichen nach links, konnte der Quakenbrücker den Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht verhindern.

Schwein gehabt, haben das Selbige und ein PKW-Fahrer aus Essen am Samstagmorgen, gegen 04.00 Uhr, auf der Dinklager Straße in Bevern. Es kam zu einer leichten Berührung des Schweins mit dem PKW, wobei weder Sachschaden am PKW noch eine 'Schweinerei' entstand. Der Eigentümer des Tieres konnte ermittelt werden.

