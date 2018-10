Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung

Pressemeldung

Cloppenburg/Vechta - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Am 02.10.2018; 23:49 Uhr, kam es auf der Lehmder Straße in 49439 Steinfeld zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 26-jährige PKW-Fahrerin aus Lembruch kam aus bislang unbekannten Gründen ausgangs einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte ca. 150 m weiter frontal gegen ein Kriegerdenkmal aus sog. Findlingen. Die PKW-Führerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Am PKW entstand ein Totalschaden (2000 Euro). Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (044419430) in Verbindung zu setzen.

