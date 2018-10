Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung ...

Pressemeldung Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum vom Dienstag 02.10.2018 bis zum 03.10.2018

Cloppenburg/Vechta - Lohne - Fahrt unter Einfluss berauschender Mittel Am 02.10.2018, 16.32 Uhr, wurde ein 30-jähriger Lohner als Führer eines PKW an der Straße Südring in Lohne durch Polizeibeamte kontrolliert. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle konnten die Beamten feststellen, dass dieser offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

