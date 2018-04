Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung aus dem ...

Pressemeldung aus dem Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Vechta - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kradfahrer

Am 07.04.18, gg. 11.20 Uhr, befuhr ein 17jähriger Bührener mit seinem Leichtkraftrad die Holtruper Straße von Lutten kommend in Rtg. Holtrup. In einer langgezogenen Linkskurve kam der 17jährige nach rechts von der Fahrbahn, prallte gegen einen Leitpfahl und ein Kilometerschild und rutschte dann in den Graben. Hierbei wurde er leicht verletzt. Am Krad entstand leichter Sachschaden.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Pressestelle Telefon: 04471/1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de