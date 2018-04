Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung der ...

Pressemeldung der Polizei Vechta vom 21.04.18

Cloppenburg/Vechta - Vechta - Brand von Kunst-/Wertstoffen Am Freitag, 20.04.2018, 12.55 Uhr, gerieten auf dem Betriebsgelände eines Recycling-Unternehmens in Vechta auf einer Fläche von ca. 30x30 Meter Kunst- und Wertstoffe aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Diese waren teilweise in Gitterboxen, teilweise aber auch lose gelagert. Durch den Einsatz von insgesamt 150 Feuerwehrkameraden, die in 22 Feuerwehrfahrzeugen angerückt waren, konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Gebäudeschaden entstand nicht. Die Schadenshöhe wird auf etwa 3.000,- Euro beziffert. Durch einen geplatzten Feuerwehrschlauch wurden 3 Feuerwehrkameraden leicht verletzt. Sie wurden zwecks Behandlung dem Krankenhaus zugeführt. Neben Spezialfahrzeugen der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreis Vechta waren nachfolgende Wehren eingesetzt: Vechta - Langförden - Lohne - Dinklage - Visbek, Lutten und Goldenstedt.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitag, 20.04.18, 23.15 Uhr, wurde ein 27jähriger aus Ganderkeese in Goldenstedt, Hauptstraße mit seinem Pkw angehalten. Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Den Wagen musste er stehen lassen.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitag, 20.04.18, 23:30 Uhr, wurde ein 16jähriger Rollerfahrer aus Lüsche angehalten, als er mit seinem Kleinkraftrad den Radweg der Schledehauser Straße in Bakum in Richtung Vechta befuhr. Eine Kontrolle ergab, dass der Lüscher nur im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung war, obwohl er für seinen Roller eine Fahrerlaubnis benötigte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Den Wagen musste er stehen lassen.

Steinfeld bzw. Vechta - Beschädigter Pkw mit französischer Zulassung Am Samstagmorgen hielt die Polizei in Vechta gegen 09:15 Uhr einen stark beschädigten schwarzen SUV mit französischen Kennzeichen an. Die französische Fahrzeugführerin gab hierbei gegenüber den Beamten an, dass sie am Morgen über/ gegen einen unbekannten Gegenstand gefahren sei. Eine nähere Zuordnung und Beschreibung der Unfallörtlichkeit, pp. war bisher nicht möglich. Das Fahrzeug wurde anschließend bei einer Kfz-Werkstatt in Vechta abgestellt.

Zeugen werden gebeten sich ggf. bei der Polizei in Vechta (04441/943-0) zu melden.

Bakum - Kennzeichendiebstahl Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Sütholter Straße von einem auf dem Parkplatz des dortigen Getränkemarktes abgestellten 3er BMW Touring beide amtliche Kennzeichen samt Halterung.

