Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung der ...

Pressemeldung der Polizei Vechta vom 19.08.2018

Cloppenburg/Vechta - Langförden - Verkehrsunfall Am 18.08.2018 gegen 13:10 Uhr befuhr ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Langförden in Vechta / OT Langförden die Str. 'In der Paterei' in Rtg. Ortsmitte. Unmittelbar vor der dortigen Sporthalle wurde er aufgrund eines Allergieschocks durch zwei Bienenstiche (erlitten ca. 15 Minuten vor dem Unfall) kurzzeitig bewusstlos, kam daraufhin mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort frontal gegen eine Straßenlaterne. Der Pkw-Fahrer wurde zur ärztlichen Versorgung in Bezug auf den erlittenen Allergieschock dem Krankenhaus Vechta zugeführt. Durch den Verkehrsunfall erlitt der Pkw-Fahrer keine Verletzungen. Der Pkw wurde im Frontbereich erheblich beschädigt (ca. 3.000,- Euro). An der Straßenlaterne entstand ein Sachschaden von ca. 1.000,- Euro.

Damme - Sachbeschädigung durch Graffiti Am Sonntag, den 19.08.2018 um ca. 04:55 Uhr wurden Anwohner einer Mietswohnung in der Großen Straße in Damme durch das Schütteln einer Spraydose auf den Täter aufmerksam. Dieser besprühte die Mauer mit den Zeichen "SW". Daraufhin informierten die Anwohner die hiesige Dienststelle. Der Täter sei auf einem Fahrrad flüchtig. Nachdem der Täter zweimal mit seinem Elektrobike entwischte, konnte er schließlich gestellt werden.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, den 18.08.2018, gegen 17:18 Uhr, hat ein Pkw-Fahrer auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Goldenstedt den geparkten Pkw einer 49-jährigen Visbekerin touchiert und dabei beschädigt. Anschließend hat er sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, von der Unfallstelle entfernt. Ein Zeuge konnte jedoch sein Kennzeichen ablesen und hat die Polizei gerufen.

Neuenkirchen/ Vörden - Einbruchdiebstahl in Zimmerei Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag (17:30 Uhr) auf Samstag (07:50 Uhr) in die Werkhalle einer Zimmerei in der Braunschweiger Straße ein. Hier entwendeten sie anschließend Arbeitsgeräte im Wert von mehreren tausend Euro.

Steinfeld - Einbruchversuch in Praxis Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Freitag (17:00 Uhr) auf Samstag (09:00 Uhr) die Glasschiebetür einer Praxis am Rathausplatz aufzuschieben. Die Tür wurde hierdurch zwar leicht beschädigt, jedoch gelangten der/ die Täter nicht ins Innere der Praxis.

Steinfeld/ Mühlen - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Gegen 13:08 Uhr kam es auf dem Ondruper Berg zu einem Auffahrunfall, wodurch das haltende Fahrzeug noch auf den davorstehenden Pkw geschoben wurde. Die 22-jährige Verursacherin aus Holdorf und die 57-jährige Fahrerin des zweiten Pkw aus Damme wurden hierbei leicht verletzt, konnten sich aber selbständig zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus begeben. An den drei beteiligten Pkw entstand jeweils Sachschaden.

Vechta - Kokelnder Kochtopf löst Feuerwehreinsatz aus Ein junger Mann aus der Kleinen Kirchstraße vergaß seinen Kochtopf auf dem Herd, so dass die Rauchmelder ausgelöst wurden. Dies wurde gegen 19:15 Uhr durch Passanten bemerkt, die die Feuerwehr alarmierten. Der "Brand" wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Weiterer Personen- oder Sachschaden entstand nicht.

Vechta - Brennender Blumenkübel Gegen 23:55 Uhr musste die Vechtaer Feuerwehr erneut ausrücken, weil ein hölzerner Blumenkübel vor der Propsteikirche brannte. Die Ursache hierfür ist bisher nicht bekannt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Vechta - Stoppelmarkt Wie gewohnt, feierten am Samstag erneut viele tausend Menschen ausgelassen auf der Vechtaer Westerheide. Nachdem der Markt gegen 13:00 Uhr öffnete, füllte sich der Festplatz bis zum Abend und die Zelte und Fahrgeschäfte waren gut besucht. Gegen 21:40 Uhr kam es vor einem Festzelt in der Nähe des Eingangs Nord zu einer Auseinandersetzung zwischen einem alkoholisierten Gast und Mitarbeitern der Security. Hierbei zog der 49-jährige Mann ein Messer und verletzte die beiden Security-Mitarbeiter leicht. Er konnte anschließend aber überwältigt werden, wobei er ebenfalls Verletzungen davontrug und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Auf Grund seiner Alkoholisierung wurde bei ihm dort auch eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren zählte die Polizei in der Nacht fünf weitere Körperverletzungen und zwei Diebstähle. Es wurden vier Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine Anzeige wegen Beleidigung bzw. Inverkehrbringen von Falschgeld geschrieben. Erst gegen 06:00 Uhr verließen die letzten Gäste den Stoppelmarkt, so dass es auch für die eingesetzten Polizeibeamten und Rettungskräfte eine lange Nacht wurde. Gemessen an der Besucherzahl kann man insgesamt von einem friedlichen Verlauf sprechen.

Vechta - Stoppelmarkt - Einbruchdiebstahl in Bierzelt In den frühen Morgenstunden des 19.08.18 gegen 07:30 Uhr verschafften sich mindestens zwei junge Männer durch Öffnen der heruntergelassenen Plane unbefugt Zugang zu einem geschlossenen Bierstand und konsumierten dort vorgefundenen Alkohol. Einer der Täter, ein 24-jähriger Mann aus Diepenau, konnte von zwei Personen festgehalten werden, bis die Polizei eintrat. Mindestens ein weiterer junger Mann entkam. Der Festgehaltene wurde der Polizeiwache zugeführt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Vechta unter 04441/943-0 zu melden.

