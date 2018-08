Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung der ...

Pressemeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta für den Bereich des südlichen Landkreises Cloppenburg vom 24./25.08.19

Cloppenburg/Vechta - Löningen - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Sonntag, 19.08.2018, bis Donnerstag, 23.08.2018, kam es in Löningen zu einer Sachbeschädigung. Ein Pkw VW Polo stand in diesem Zeitraum an der Haselünner Straße und wurde durch bislang unbekannten Täter zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Löningen, Telefonnummer 05432 / 9500, zu melden.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 24.08.2018, gegen 21:55 Uhr, befuhr ein Pkw die Molberger Straße aus Richtung Cloppenburg in Richtung Molbergen. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Fahrzeugführer mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte auf einem Privatgrundstück mit einer Gartenlampe und fuhr in eine Hecke. Anschließend entfernte er sich in Richtung Molbergen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 18600 zu melden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Freitag, 24.08.2018, gegen 23:25 Uhr, befuhr ein Pkw Daimler die Osterstraße in Cloppenburg. Die Fahrzeugführerin, eine 30-jährige Frau aus Vrees, musste an der Kreuzung zur Hagenstraße verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 35-jähriger Fahrzeugführer aus Bulgarien fuhr auf das stehende Fahrzeug mit seinem Pkw BMW auf. Die Fahrzeugführerin aus dem Daimler, sowie ihre 28-jährige Mitfahrerin aus Dinklage, wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Cappeln - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 25.08.2018, gegen 06:00 Uhr, befuhr ein 35 - jähriger Mann aus Cappeln Zeugenangaben zufolge alkoholisiert mit seinem Pkw die Straße Großer Kamp in Cappeln. Der Fahrzeugführer wurde durch Polizeibeamte kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 %o. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

