Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung der ...

Pressemeldung der Polizei Vechta vom 25.11.18

Cloppenburg/Vechta - Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Im Zeitraum von Freitag, 18:00 Uhr bis Samstag, 08:30 Uhr, kommt es im Pickerskamp, Höhe Hausnummer 5, zu einer Sachbeschädigung an Kfz. Bei dem angegangenen PKW handelt es sich um einen schwarzen Audi. Beide Außenspiegel des Fahrzeuges werden beschädigt. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei in Vechta (04441-9430) melden.

Lohne - Sachbeschädigung an Pkw (Reifenstechen)

Im Zeitraum von Freitag, 18:00 Uhr bis Samstag, 10:30 Uhr zerstechen unbekannte Täter beide rechte Reifen eines 3er BMW, der am Adenauerring abgestellt war.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Fahren unter Einfluss von BtM

Am Samstag, den 24.11.18, um 12.46 Uhr befährt eine 32-jährige Vechtaerin mit ihren Pkw die Theodor-Heuss-Straße in Vechta. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass der von ihr benutzte Pkw nicht zugelassen ist und die Zulassungsstempel der dort angebrachten Kennzeichen gefälscht sind. Des Weiteren ist sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und steht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Es wird eine Blutentnahme angeordnet. Die Frau erwartet nun ein Straf-/ Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Neuenkirchen-Vörden / Verkehrsunfall mit Flucht

Am Samstag, 24.11.2018 gegen 18:55 Uhr, befährt ein unbekannter Fahrer mit einem dunklen Pkw Volvo, Kz: NOH ????? die Straße Campemoor in Vörden bis zur Einmündung Osnabrücker Straße , um hier nach rechts aufzubiegen. Er missachtet die Vorfahrt eines aus Richtung Engter kommenden Kleinkraftradfahrers, der bremst und dem Einbiegenden nach links ausweicht. Er prallt gegen einen entgegenkommenden, bereits stehenden Pkw. Der Volvofahrer entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum flüchtigen Volvofahrer bitte an die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (05493/1797).

Lohne - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit einer schwer und zwei leicht verletzten Personen

Am Sonntag, den 25.11.2018, um 00:58 Uhr befährt ein 30-jähriger Dinklager mit seinem Audi die Dinklager Landstraße von Dinklage in Richtung Vechta. Im Einmündungsbereich des Kreisverkehres zum Bokerner Damm übersieht er einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden PKW Mercedes eines 57-jährigen Goldenstedters. Es kommt zum Auffahrunfall. Bei dem Aufprall wird der 30-jährige Unfallverursacher schwer verletzt. Weiterhin ziehen sich sein 28-jähriger Beifahrer, sowie die 47-jährige Beifahrerin im Mercedes leichte Verletzungen zu. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 7000 Euro. Der Audi ist nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme wird beim Unfallverursacher eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,21 Promille. Es wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den 30-jährigen Fahrzeugführer werden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Vechta/ Lohne - Schlägerei; Verfolgungsfahrt m. Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkohol und Drogen u. Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 25.11.2018, gegen 03:20 Uhr, kommt es in der Münsterstraße zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Eine Gruppe verlässt das Lokal und wird dann aus bislang ungeklärten Gründen von zwei Passanten angegriffen. Hierbei werden drei Personen verletzt. Die Täter fliehen mit einem schwarzen Pkw Phaeton vom Tatort. Sie sollen anschließend in Lohne, Vechtaer Straße angehalten und kontrolliert werden. Der Kontrolle entzieht sich der 22jährige vorerst durch Flucht. Hierbei überfährt er unter anderem mit hoher Geschwindigkeit eine für ihn Rot zeigende Ampel. Der Flüchtige fährt anschließend im Bereich des Südrings, Höhe Bahnübergang, auf einen Acker und flüchtet zu Fuß. Er kann aber auf einem angrenzenden Grundstück gestellt werden. Der 22jährige Dinklager steht unter Alkohol- und vermutlich Drogeneinfluss. Weiterhin ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Visbek - Trunkenheit im Verkehr infolge von Alkohol

Am 25.11.2018, gegen 04:15 Uhr, befährt ein 21 jähriger Friesoyther mit seinem Pkw den Visbeker Damm in Visbek. Der Fahrzeugführer wird angehalten und kontrolliert. In seiner Atemluft wird deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest weist einen Wert von 1,17 Promille auf. Bei dem Fahrzeugführer wird eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Die Weiterfahrt ist bis auf das Weitere untersagt.

Vechta - Heizungsbrand

Am 24.11.2018, gg. 11:50 Uhr, kommt es in einem Mehrparteienhaus am Visbeker Damm in Vechta zu einer starken Rauchentwicklung. Ein erster Verdacht auf einen Gasaustritt kann nicht bestätigt werden. Ursächlich ist ein Defekt an der im Keller befindlichen Pelletheizung, wodurch diese in Brand geriet. Personen kamen nicht zu Schaden, auch am Gebäude entstand kein Sachschaden. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Vechta und Dinklage.

Vechta - Kochtopfbrand löst Feuerwehreinsatz aus

Am 24.11.2018, gg. 12:50 Uhr, wird durch einen Bewohner eines Einfamilienhauses im Krusenschlopp in Vechta ein Küchenbrand gemeldet. Durch einen auf dem angelassenen Herd vergessenen Kochtopf war es letztendlich nur zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die Wohnung wird durch die Feuerwehr Vechta gelüftet.

Lohne - Zwei Fahrten unter Drogeneinfluss mit ein und demselben Pkw

Gleich zweimal kontrolliert die Polizei in der Nacht zu Sonntag einen Volvo mit litauischem Kennzeichen. Gegen 00:30 Uhr stellt sie auf der Steinfelder Straße bei dem 20-jährigen Fahrer aus Lohne fest, dass dieser unter Drogeneinfluss steht. Bei ihm wird eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Um 02:30 Uhr wird der o.a. Pkw auf der Landwehrstraße erneut festgestellt. Hierbei sitzt ein 18-jähriger Lohner am Steuer, der offensichtlich ebenfalls unter Drogeneinfluss steht. Auch bei ihm wird eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wird auch ihm untersagt.

