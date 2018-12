Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung der PI ...

Pressemeldung der PI CLP/VEC für den Bereich Cloppenburg vom 08.12.2018

Cloppenburg/Vechta -

Molbergen - Wohnungseinbruchdiebstahl Am Freitag, den 07.12.2018, zwischen 02 Uhr und 12:30 Uhr brach ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus an der Breslauer Straße in Molbergen ein. Dabei wurden Wertgegenstände entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (04475/1565) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Cloppenburg - Wohnungseinbruchdiebstahl Am Freitagabend, den 07.12.2018, zwischen 19:30 Uhr und 24 Uhr kam es an der Südstraße in Cloppenburg zu einem Wohnungseinbruch. Bislang unbekannte(r) Täter entwendete diverse Wertgegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Tageswohnungseinbruch Am Freitag, den 07.12.2018, zwischen 17 Uhr und 18:55 Uhr kam es an der Blexener Straße in Cloppenburg zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Bislang unbekannte(r) Täter brach in ein Wohnhaus ein und entwendete diverse Wertgegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung Am 08.12.2018, gegen 05:45 Uhr kam es in der Straße "Zu den Rosengärten" zu einer Sachbeschädigung. Ein 44-jähriger beschädigte u.a. Gartenmöbel und einen Grill. Der 44-jährige konnte durch die Polizei ermittelt werden.

