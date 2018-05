Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung des ...

Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta

Cloppenburg/Vechta - Bakum - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Person

Am Samstag, 05.05.2018, 15.15 Uhr, kam es im Bakumer Ortsteil Lüsche auf der Vestruper Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Bakumerin befuhr mit ihrem Pkw Volvo die Vestruper Straße, aus Richtung Vestrup kommend, in Richtung Lüsche. Von hier wollte sie nach links auf die Dorfstraße einbiegen. Sie übersah einen ihr entgegenkommenden 28-jährigen Fahrer eines Motorrades des Herstellers Kawasaki. Der junge Mann, der aus Ostrhauderfehn stammt, konnte trotz Ausweichmanöver eine Kollision nicht verhindern. Anschließend stürzte er zu Boden. Er wurde hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000,- Euro.

Vechta - Flächenbrand im Moor

Am Samstag, 16.00 Uhr, kam es zu einem Flächenbrand im Grünenmoor. Eine etwa 450 Quadratmeter große Moorfläche geriet vermutlich durch Selbstentzündung in Brand. Die FFW Feuerwehr Vechta konnte den Brand löschen.

Visbek - Brand einer Gartenhecke

Am Samstag, 21.40 Uhr, kam es in Visbek in der Straße Sitter zu einem Brand einer Gartenhecke. Ein 46-jähriger Anwohner stellte dabei seinen Grill so nah an die Hecke, dass diese in Brand geriet. Etwa 10 Metern der Hecke wurden beschädigt. Die mit 3 Einsatzfahrzeugen und 16 Feuerwehrkameraden angerückte FFW Visbek löschte den Brand ab.

Vechta/Langförden - Körperverletzung auf dem Schützenfest

Am Sonntag, 06.05.2018, kam es auf dem Schützenfest in Langförden zu einer Körperverletzung. Gegen 01.10 Uhr wollten zwei 26 bzw. 39-jährige Männer aus Langförden das Fest verlassen. Im Ein-/Ausgangsbereich kam es zunächst zu Pöbeleien mit zwei 17 bzw. 18-jährigen Jugendlichen/Heranwachsenden aus Vechta, die dann in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Der 39-jährige erhielt einen Schlag in den Nacken. Eine medizinische Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Alle Beteiligten waren leicht alkoholisiert. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lohne - Brand einer Mülltone

Am Sonntag, 06.05.2018, 05.00 Uhr, kam es in Lohne im Falkenweg zum Brand einer Mülltonne. Vermutlich wurde das Feuer durch einen unbekannten Täter gelegt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 943 0) in Verbindung zu setzen.

Lohne - Brand eines Motorrollers

Am Samstag, 05.05.2018, 16.50 Uhr, geriet in Lohne auf einem Parkplatz an der Franziskusstraße ein Motorroller aus ungeklärter Ursache in Brand. Brandstiftung scheint hierbei nicht ausgeschlossen zu sein. Die hinzugerufene FFW Lohne konnte den Brand schnell löschen. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich bei der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 943 0) melden.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 05.05.2018, 11.45 Uhr, wurde auf der Reselager Straße in Damme der Pkw Daimler-Benz eines 90-jährigen Dammers angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass dem älteren Herrn die Fahrerlaubnis bereits im März dieses Jahres durch ein Gericht vorläufig entzogen wurde. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall

Im Neuenkirchener Heerweg kam es am Sonntag, 06.05.2018, 02.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher mit seinem Pkw BMW aus bislang unbekannter Ursache gegen einen Baum fuhr. Der 23-jährige Fahrer stand laut Zeugenaussagen unter Alkoholeinfluss. Am Einsatzort verhielt er sich aggressiv und beleidigte die Einsatzkräfte. Da er bei dem Unfall schwer verletzt wurde, erfolgte eine Einlieferung ins Krankenhaus. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Vechta Telefon: 04441/943 0