Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung des ...

Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta für Samstag, 18.08.2018

Cloppenburg/Vechta - Vechta - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, den 17.08.2018 gegen 10:40 Uhr kam es an der Einmündung Oyther Straße/Lattweg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte männliche Person bog mit ihrem PKW vom Lattweg kommend nach links auf die Oyther Straße in Fahrtrichtung Goldenstedt ein und nahm dabei einer 31jährigen Frau aus Vechta die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge mit Sachschaden. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich die männliche Person unerlaubt vom Unfallort. Gesucht wird der Führer eines bronzefarbenen Mazda aus dem Landkreis Vechta. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta unter der Telefonnummer 04441/943-0 zu melden.

Vechta - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, den 17.08.2018, in der Zeit von 09:00 Uhr - 14:00 Uhr, streifte beim Vorbeifahren ein unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß, geparkten, grauen PKW Nissan in Vechta, Große Straße 24 . Dabei wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen sollten sich bei der Polizei Vechta melden.

Vechta - Verkehrsunfall Am Samstag, den 18.08.2018, gegen 23.30 Uhr, wollte ein 21-jähriger aus Papenburg mit seinem Pkw Audi von der Finkenstraße auf den Lattweg in Vechta einfahren. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 34-jährigen aus Goldenstedt. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Zudem waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10000,- Euro.

Vechta - Stoppelmarkt

Am Freitag, 17.08.2018, gegen 13.00 Uhr eröffnete das Marktgeschehen. Der Markt war über den ganzen Tag bis in die späten Abendstunden gut besucht. Im Laufe des Tages, insbesondere in den Abendstunden kam es zu insgesamt sieben angezeigten Körperverletzungsdelikten, zum Teil mit unklaren Tatverläufen, teilweise in wechselseitiger Begehungsweise. Die Opfer wurden jeweils nur leicht verletzt. Die jeweiligen Tatorte waren über den gesamten Marktbereich verteilt. Weiter kam es zu einem Diebstahl eines Rucksackes, einem Verstoß gegen das Waffengesetz (Messerfund bei einem Besucher), einer Beleidigung sowie einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, nachdem ein Marktbeschicker an seinem Stand ein Klemmtütchen Marihuana gefunden hatte. In den frühen Morgenstunden gab es dann diversen Auseinandersetzungen zwischen einzelnen, zum Teil stark alkoholisierten Gästen des Marktes. Durch offensives Einschreiten der eingesetzten Beamten, konnten diese Auseinandersetzungen aber schnell beendet werden. Die Marktwache konnte dann am Samstag gegen 06.00 Uhr schließen. Insgesamt war die Stimmung aus polizeilicher auf dem Festplatz friedlich und es wurde ausgelassen gefeiert.

Rückfragen bitte an: Polizeikommissariat Vechta, Tel.: 04441/943-0 oder ab Montag, 20.08.2018 über Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Pressestelle Telefon: 04471/1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de