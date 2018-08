Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung des ...

Pressemeldung des Polizeikommissariates Friesoythe vom 17.08.2018 bis 18.08.2018

Cloppenburg/Vechta - Saterland-Sedelsberg

Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Am 17.08.2018, um 19:57 Uhr, befuhr ein 56jähriger Saterländer mit seinem Pkw die Friesoyther Straße "K343" in Fahrtrichtung Friesoythe. Er beabsichtigte auf Höhe der Straße "Am Küstenkanal" nach links auf das Gelände des C-Port abzubiegen. Ein 73jähriger Saterländer befuhr zur gleichen Zeit mit seinem Motorrad die Friesoyther Straße "K343" in Fahrtrichtung B401. Als der 56jährige Saterländer nach links in die Straße "Am Küstenkanal" abbog, übersah er dabei den entgegenkommenden 73jährigen Motorradfahrer. Es kam auf der Friesoyther Straße zum Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge und der Motorradfahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls von seinem Motorrad geschleudert. Trotz unverzüglich eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen und der daran anschließenden medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst und dem Notarzt erlag der Motorradfahrer noch am Unfallort seinen Verletzungen.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Friesoythe Meeschenstraße 1 26169 Friesoythe

Tel.: 04491 - 9316 0

Email: presse@pk-friesoythe.polizei.niedersachsen.de