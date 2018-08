Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung des ...

Pressemeldung des Polizeikommissariat Friesoythe vom 18.08.2018 bis 19.08.2018

Cloppenburg/Vechta - Barßel

Gefährliche Körperverletzung

Am 18.08.2018, gegen 21:10 Uhr, kam es in Barßelermoor, im Bereich eines Festzeltes, welches an der Deichstraße am Hafen aufgebaut war, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei unbekannte jugendliche Kleinkraftrollerfahrer fuhren mit ihren Kleinkraftrollern auf einen 56jährigen Barßeler zu. Der 56jährige versuchte dann, einen Rollerfahrer beim Vorbeifahren von seinem Roller zu ziehen. Dieses nahmen die beiden Jugendlichen zum Anlass, den 56jährigen zu schlagen und zu treten. Die Tat wurde von Zeugen beobachtet, die zunächst dem Opfer halfen und dann die Polizei verständigten. Gegen die unbekannten Täter wurde eine Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Barßel

Verkehrsunfallflucht

Am 18.08.2018, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:15 Uhr, kam es in Barßel, Friesoyhter Straße, auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 68jährige Barßelerin stellte den Pkw Daimler ihres Mannes ohne Beschädigungen auf dem Parkplatz des Lebensmitteldiscounters ab und ging einkaufen. Als sie nach ca. 15 Minuten zu dem abgestellten Pkw zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der Beifahrertür ihres Pkw fest. Allen Anschein nach hatte ein anderes Kraftfahrzeug beim Rangieren den Pkw der 68jährigen beschädigt. Der Führer des unfallverursachenden Kraftfahrzeuges entfernte sich von der Unfallstelle ohne zuvor seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Gegen den derzeit unbekannten Fahrzeugführer des unfallverursachenden Kfz. wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Bösel

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 18.08.2018, um 22:38 Uhr, befuhr ein 34jähriger aus Friesoythe mit seinem Fahrrad die Jägerstraße in Bösel, obwohl er nicht unerheblich alkoholisiert war. Ein Zeuge hatte beobachten können, wie der 34jährige mit seinem Fahrrad die Jägerstraße befahren hatte und mit seinem Fahrrad in einem Graben gefahren war. Bei der Durchführung einer Verkehrskontrolle durch die vom Zeugen in Kenntnis gesetzten Polizeibeamten des Polizeikommissariat Friesoythe wurde bei dem 34jährigen Friesoythe eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein freiwillig vom 34jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,44 Promille. Dem 34 Jahre alten Fahrradfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Friesoythe

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 19.08.2018, um 04:38 Uhr, fuhr ein 22jähriger Friesoyther mit seinem Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er auf Grund des Genusses alkoholischer Getränke nicht mehr in der Lage war ein Fahrzeug sicher zu führen. Zu der o.g. Vorfallszeit befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariat Friesoythe die Ellerbrocker Straße. Vor der Funkstreife fuhr ein Pkw VW in Schlangenlinie auf der genannten Straße. Dieses Fahrzeug wurde daher von der Funkstreifenwagenbesatzung angehalten. Bei der Durchführung der Kontrolle wurde Alkoholgeruch von den eingesetzten Beamten wahrgenommen. Ein vom Fahrzeugführer freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,10 Promille. Daraufhin wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Gegen den 22jährigen Friesoyther wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und jegliches Führen von führerscheinpflichtigen Fahrzeugen untersagt.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Friesoythe Meeschenstraße 1 26169 Friesoythe

04491/9316-115

presse@pk-friesoythe.polizei.niedersachsen.