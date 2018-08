Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung des ...

Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 25/26.08.2018

Cloppenburg/Vechta - Mülltonnenbrand in Neuenkirchen

Am 25.08.2018, gg. 09.00-11.40 Uhr,gerät in Neuenkirchen-Vörden, Auf den Koppeln, eine 120 ltr Mülltonne auf unbekannte Art und Weise in Brand. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes enstand kein Gebäudeschaden.

Sachbeschädigung in Neuenkirchen-Vörden

In der Nacht vom 24.08/ 22.00 Uhr bis zum 25.08/09.00 Uhr werden einige Fenster der türkischen Moschee an der Holdorfer Straße durch unbekannte Täter mutwillig eingeschlagen. Hinweise bitte an die Polizei Neuenkirchen. 05493/1797.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 25.08.18, 16.00 Uhr, touchiert eine 32jährige Lohnerin beim Einparken einen anderen Pkw. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernt sie sich vom Unfallort. Sie wird dabei von Zeugen beobachtet. Im Rahmen von Ermittlungen kann sie dann zuhause mit ihrem Fahrzeug angetroffen werden. Sie erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Carum

Am Samstag dem 25.08.18 ist eine 22- jährige Dinklagerin im Kurvenbereich der Bahler Straße in Richtung Dinklage von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw hat sich überschlagen und sie wurde mittels eines Rettungswagen leicht verletzt in das KH Vechta verbracht. Fahrzeug wurde vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Geisterfahrer unter Alkoholbeeinflussung auf der BAB A1/ Zeugen gesucht

Ein 37- jähriger Lkw-Fahrer aus Weißrussland hatte am Samstagnachmittag den Autobahnparkplatz Cappeln/Hagelage-West an der BAB 1 als Geisterfahrer verlassen, um dann seinen Lkw auf dem eigentlichen Auffahrtsstreifen zum Parkplatz wieder in Richtung Süden zu wenden und seine Fahrt in starken Schlangenlinien in Richtung Süden auf der A1 fortgesetzt. Hierbei musste ein schwarzer Audi-Fahrer eine Vollbremsung durchführen, um eine Kollision zu verhindern. Im Anschluss verlies der LKW-Fahrer die BAB an der Anschlussstelle Vechta und überquerte die dortige Kreuzung bei Rotlicht, wobei es fast zu einer Kollision mit dem Fahrer einer landw. Zugmaschine gekommen. Eine zufällig zu gegen befindliche Polizeistreife im Bereich Bakum Harme wurde durch drei Zeugen, welche bereits einen Notruf abgesetzt hatten, angehalten. Sie wiesen auf den LKW-Fahrer hin, welcher sich in der anschließenden Kontrolle als sehr stark betrunken erwies. AAK 2,98%. Der Lkw wurde gesichert abgestellt. Der Weißrusse wurde der Polizei Vechta zugeführt, welcher sich nun einem Strafverfahren verantworten muss. Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen des Vorfalles insbesondere der Fahrer des genannten Audi sowie landw. Zugmaschine werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

Steinfeld - Verkehrsunfall

Am 25.08.18 gegen 14:55 kam es in Steinfeld, OT Mühlen, L 846, zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Eine 53-jährige Lohnerin fuhr auf einen vor ihr fahrenden Pkw mit Anhänger auf, als dieser abbiegen wollte. Die Unfallverursacherin und ihre ebenfalls 53-jährige Beifahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An ihrem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. An Pkw und Anhänger des 56-jährigen Unfallgegners aus Steinfelder entstand ein geschätzter Schaden von ca. 3000 Euro.

Vechta- Körperverletzung und Sachbeschädigung

Am 25.08.2018, gegen 21:40 Uhr, kam es in einer Kneipe in Vechta zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 63-jährigen und einem 18-jährigen Gast. Im Verlauf dieser schlug der 63-jährige Bakumer dem 18-jährigen Vechtaer mit der Faust ins Gesicht. Zudem wurde durch den 18-jährigen Gast die Brille, eine Halskette sowie das Oberhemd des 63-jährigen beschädigt.

Vechta- Bedrohung mit Messer

Am 26.08.2018, gegen 03:50 Uhr, kam es in einer Bar in der Großen Straße in Vechta zu einer Bedrohung mit einem Messer. Der 25-jähriger, stark alkoholisierte Beschuldigte aus Vechta bedrohte das 31-jährige Opfer aus Vechta mit einem Einhandmesser, hielt es ihm an den Hals und drohte dem Opfer mit dem Tode. Der Beschuldigte wurde zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam verbracht.

Varnhorn - Körperverletzung

Am 26.08.2018, gegen 03:15 Uhr, kommt es auf einer Feier anlässlich eines 18. Geburtstages zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Gästen, sodass ein polizeiliches Einschreiten erforderlich ist. Ein 20jähriges Opfer erleidet leichte Verletzungen und wird vorsorglich mittels Rettungsdienst ins örtliche Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung/ Zeugen gesucht

In den frühen Morgenstunden des 26.08.18 gg. 02:59 Uhr kam in Vechta, Dinkelkamp/Buschkamp zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger alkoholisierter Fahrer aus Melle mit dem PKW seines Freundes nach rechts von der Straße abkam und gegen eine Steinmauer fuhr. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Da die Fahrereigenschaft vor Ort nicht gänzlich geklärt werden konnte, wurde beim vermeintlichen 17-jähriger Fahrer sowie dessen 19-jährigen Freund aus Melle eine Blutentnahme durchgeführt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

