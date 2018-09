Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung des ...

Pressemeldung des Polizeikommissariat Friesoythe vom 31.08. bis 01.09.2018

Cloppenburg/Vechta - Friesoythe

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 31.08.2018, um 14:25 Uhr, wurde bei der Durchführung einer Verkehrskontrolle durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Friesoythe festgestellt, dass der 31jährige Fahrzeugführer aus Friesoythe den Pkw seiner 29jährigen Ehefrau im öffentlichen Verkehrsraum geführt hatte, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem 31jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren wurde eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Gegen die 29jährige Halterin des Pkw wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Friesoythe

Verkehrsunfall

Wie erst jetzt der Polizei mitgeteilt wurde, ereignete sich bereits am 14.08.2018, um 10:50 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes an der Weserstraße ein Verkehrsunfall. Zu dem Verkehrsunfall kam es, weil eine 34jährige aus Garrel mit ihrem Pkw rückwärts aus eine Parklücke auf die Straße fuhr und hierbei den Pkw einer 51jährigen Saterländerin touchierte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 450 Euro.

Friesoythe

Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Am 31.08.2018, gegen 17:20 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 72 ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Mit einem Sattelzug befuhr ein 43jähriger kasachischer Staatsangehöriger die B 72 aus Richtung Friesoythe kommend in Richtung Cloppenburg. Ein 26jähriger polnischer Staatsangehöriger aus Friesoythe befuhr mit einem Pkw die Thüler Straße (B 72) aus Richtung Cloppenburg kommend in Richtung Friesoythe. Im Bereich des Ortsteiles Pehmertange geriet der 26jährige aus bislang unerklärlichen Gründen plötzlich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Sattelzug des 43jährigen. Der 26jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der am Verkehrsunfallort eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod des 26jährigen feststellen. Da der nicht mehr fahrbereite Sattelzug, der durch den Verkehrsunfall nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Straßenseitenraum zum Stehen gekommen war, durch eine Fachfirma geborgen werden musste, wurde die B 72 für mehrere Stunden gesperrt.

