Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung des ...

Pressemeldung des Polizeikommissariat Friesoythe vom 31.08. bis 01.09.2018

Cloppenburg/Vechta - Friesoythe - Vordersten Thüle

Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit vom 01.09., 16:45 Uhr bis 02.09.2018, 00:50 Uhr, kam es auf einem Parkplatz eines Gastronomiebetriebes zur einer Sachbeschädigung an einem Pkw Hyundai i 30. Ein bislang unbekannter Täter hatte in der genannten Zeit zunächst den Scheibenwischer beschädigt sowie die Antenne vom Pkw abgedreht und damit dann den Lack des Pkw auf der Fahrerseite nicht unerheblich zerkratzt. Des Weiteren ließ der unbekannte Täter aus drei Reifen die Luft ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Gegen den unbekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Friesoythe - Innenstadt

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 01.09.2018, um 17:15, Uhr ereignete sich in Friesoythe auf der Kirchstraße vor der Lichtzeichenanlage ein Verkehrsunfall, bei dem eine Unfallbeteiligte verletzt wurde. Eine 69jährige Friesoytherin musste mit ihrem Pkw auf der Kirchstraße vor der rotlichtzeigenden Lichtzeichenanlage halten. Eine 45jährige Pkw-Fahrerin aus Friesoythe erkannte dies zu spät und fuhr daher mit ihrem Fahrzeug gegen den Pkw der 69jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 69jährige Friesoytherin verletzt und mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus Friesoythe zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

