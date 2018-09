Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung des ...

Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Freitag (21.09.2018) bis Samstag (22.09.2018)

Cloppenburg/Vechta - Vechta - Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Am Freitag, 21.09.2018, im Zeitraum von 09.30 - 10.05 Uhr, ereignete sich in Vechta auf dem Parkplatz bei der EWE Netz GmbH, Füchteler Straße 8, ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher sich unerlaubt entfernte. Zur Vorfallszeit war dort ein weißer Mitsubishi L200 (Pickup) ordnungsgemäß geparkt worden. Der bislang unbekannte Verursacher beschädigte beim Ein-/Ausparken oder Rangieren das rechte Heck des Fahrzeuges. Der Beteiligte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Am Mitsubishi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500,- Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441 943 0) in Verbindung zu setzen.

Bakum - Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Am Freitag, 21.09.2018, 12.30 Uhr, wollte ein 77-jähriger Mann aus der Stadt Hagen mit seinem Pkw BMW von der BAB A1 (Ausfahrt Vechta) kommend nach links auf die Vechtaer Straße in Richtung Vechta aufbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 52-jährigen Mannes aus Felsberg, der mit einer Sattelzugmaschine DAF mit Auflieger die Vechtaer Straße in Richtung Lüsche befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Hierbei wurden der 77-jährige und seine 76-jährige Beifahrerin schwer verletzt wurden. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von rund 10.000,- Euro.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 21.09.18, 15.50 Uhr, kam es in Vechta auf der Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall. Bei diesem wurde eine Person leicht verletzt. Eine 25-jährige Dammerin befuhr mit ihren Pkw Kia Rio die Lohner Straße stadteinwärts. In Höhe des Bowling-Center musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Eine ihr nachfolgende 67-jährige Lohnerin erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihren Pkw BMW auf. Die 25-jährige wurde leicht verletzt mit dem RTW ins Krankenhaus verbracht. An den Pkw entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 3.000,- Euro.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 21.09.18, 13.05 Uhr, kam es in Vechta auf der Straße Oythe zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine Person wurde hierbei leicht verletzt. Ein 59-jähriger aus Goldenstedt befuhr mit einem Pkw Ford die Straße Oythe stadteinwärts. Er musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Eine ihm nachfolgende 28-jährige Vechtaerin erkannte den Bremsvorgang und bremste ihren Pkw Peugeot ebenfalls ab. Ein hinter dem Peugeot fahrender 33-jähriger Steinfelder erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Pkw Mercedes auf. Aufgrund der Aufprallwucht wurde der Peugeot auf den Ford geschoben. Die 28-jährige Vechtaerin wurde leicht verletzt. An allen beteiligten Pkw entstanden geringe Sachschäden.

Vechta- Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, 22.09.2018, 00.30 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Lohner mit seinem Pkw VW Gold die Driverstraße in Vechta in Fahrtrichtung Windallee. Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wurde der Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Test am Alkomaten ergab einen Promillewert von 2,25. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Die Sicherstellung bzw. Beschlagnahme des Führerscheines konnte nicht erfolgen, da der Lohner vermutlich nicht im Besitz eines solchen ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstag, 22.09.2018, 02.15 Uhr, wurde ein 31-jähriger Vechtaer mit seinem Pkw BMW X3 in Vechta auf der Franz-Vorwerk-Straße angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer seinen Pkw in Betrieb nahm, obwohl kein Versicherungsschutz bestand. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitag, 21.09.2018, 12.35 Uhr, wurde in Damme auf der Großen Straße ein 22-jähriger Dammer mit einem Pkw BMW angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der junge Mann zuvor Drogen konsumiert hatte. Die Entnahme einer Blutprobe war die Folge.

Vechta - versuchter Einbruchdiebstahl in Juweliergeschäft

In der Nacht von Freitag, 21.09.2018, auf Samstag, 22.09.2018, versuchten bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zugang zu einem Vechtaer Juweliergeschäft an der Großen Straße zu verschaffen. Vermutlich mit einem Bohrer Schaufensterverglasung angebohrt. Ob die Täter gestört wurden oder selbst feststellen mussten, dass sie ein untaugliches Werkzeug benutzen, steht derzeit nicht fest.

Sollte in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht worden sein, so sollten diese der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 943 0) mitgeteilt werden.

