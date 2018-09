Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung des ...

Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta

Cloppenburg/Vechta - Lohne - Flüchtiger PKW Fahrer; Ermittlungen

Am 24.09.18, um 19.15 Uhr wollten Beamte der Polizei Vechta den Führer eines grauen Renault Kangoo im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Vechtaer Straße in Höhe der Klärstraße anhalten und kontrollieren. Dieser Kontrolle entzog sich der Fahrzeugführer durch Flucht. Dabei fuhr er zum Teil mit überhöhter Geschwindigkeit quer durch durch das Stadtgebiet von Lohne. Letztendlich verloren die Beamten den Flüchtigen im Bereich Burgweg / Hopen aus den Augen nachdem dieser zwischen zwei eng stehenden Pollern gefahren war. Dabei touchiert der Flüchtige die Poller und diese so wie der PKW wurden beschädigt. Derzeit ist nicht klar, ob es während der Verfolgung zu einer Gefährdung Unbeteiligter kam. Betroffene Verkehrsteilnehmer sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta (04441-943-0) zu melden.

