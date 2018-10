Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung des ...

Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum 19./20. Oktober 2018

Cloppenburg/Vechta - Vechta - Brand von Gartenabfällen

Am Freitag, 20.10.2018, 00.15 Uhr, geriet ein Haufen mit Gartenabfällen im rückwärtigen Bereich eines Gartencenters an der Falkenrotter Straße aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Vechta gelöscht.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Vechta Telefon: 04441/943 0