Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung des ...

Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Samstag (20.10.2018) bis Sonntag (21.10.2018)

Cloppenburg/Vechta - Dinklage - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kradfahrer

Am Samstag, 20.10.2018, 14.05 Uhr, wollte eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Dinklage eine Kreuzung in Dinklage, von der Hörster Allee kommend, in Richtung Schweger Straße überqueren. Dabei übersah sie einen 44-jährigen Kradfahrer aus Cloppenburg, der die bevorrechtigte Landesstraße 849 in Richtung Holdorf befuhr. Der Kradfahrer führte eine Vollbremsung durch und kam hierbei zu Fall. Die Pkw-Fahrerin bremste ihren PKW in Höhe der Kreuzungsmitte ebenfalls ab. Eine Berührung der Fahrzeuge fand nicht statt. Am Krad entstand Sachschaden. Der Kradfahrer wurde einem Krankenhaus zugeführt, konnte dieses nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl aus Bauerncafe

Im Zeitraum vom Freitag, 19.10.2018, 18.30 Uhr, bis Samstag, 20.10.2018, 18.30 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter In Neuenkirchen-Vörden in ein Bauerncafe bzw. dessen angrenzenden Wohntrakt. Hier wurde Bargeld entwendet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich bei der Polizei in Damme (Telefon: 05491 9500) oder Vechta (Telefon: 04441 9430) melden.

Hagstedt - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 19.10.2018, 10.50 Uhr, kam es in Hagstedt zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta befuhr die Bundesstraße 69 in Richtung Langförden. Er beabsichtige ein anderes Fahrzeug zu überholen. Zeitgleich wollte ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Visbek von der Straße Hagstedt nach rechts auf die Bundesstraße 69 in Richtung Schneiderkrug aufbiegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 25-jährige wurde hierbei leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 20.000,- Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Körperverletzung auf dem Europaplatz

Am Sonntag, 21.10.2018, 02.10 Uhr, kam es in auf dem Europaplatz an der Großen Straße in Vechta zu einer Körperverletzung. Aus einer Gruppe von 4 -5 männlichen Personen erhielt ein 39-jähriger Vechtaer einen Faustschlag, durch welchen er eine Nasenbeinfraktur erlitt. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war erforderlich. Die Gruppe flüchtete nach der Tat in Richtung Neuer Markt / Kolpingstraße. Das Opfer gab an, die Personen nicht zu kennen. Sollten Zeugen die Tat beobachtet haben, sollten sie sich bei der Polizei Vechta (Telefon: 04441 9430) melden.

Vechta/Deindrup - Verkehrsunfall mit Gefährdung des Straßenverkehrs / Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 21.10.2018, 00.06 Uhr, ereignete sich im Vechtaer Stadtteil Deindrup ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw BMW befuhr die Schwichteler Straße (Kreisstraße 257), aus Richtung Langförden kommend, in Richtung Schwichteler. Ausgangs einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. An der Unfallstelle konnte zwei Personen lettischer Herkunft angetroffen werden. Beide standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Beide Personen bestritten, den BMW geführt zu haben. Zwecks Feststellung der Fahrereigenschaft wurden der Pkw sowie die Oberbekleidung der Beiden beschlagnahmt. Weiterführende Untersuchungen sind erforderlich. Zudem wurde die Entnahme von Blutproben bei den beiden 30 bzw. 40-jährigen Männern angeordnet. Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthalts- bzw. Wohnort wurden ebenso verweigert. Am Pkw und Straßenkörper entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.500,- Euro.

Vechta - Körperverletzung Am Sonntag, 21.10.2018, 03.00 Uhr, kam es auf der Großen Straße in Vechta zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen mehreren Personen. Im weiteren Verlauf wurde eine 19-jährige aus Vechta von einem 40-jährigen aus Vechta geschubst. Hierbei erlitt sie eine leichte Verletzung am Handgelenk.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 20.10.2018, 22.20 Uhr, wurde auf der Falkenrotter Straße in Vechta der Fahrer eines VW Passat angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 30-jährige Vechtaer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Rechterfeld - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kradfahrer

Am Samstag, 20.10.2018, 14.05 Uhr, befuhr der Fahrer eines Motorrades BMW im Visbeker Ortsteil Rechterfeld die Straße Am Tunnel. Von hier wollte er nach links auf die Dorfstraße aufbiegen. In dem dortigen Baustellenbereich war die Fahrbahn mit feinporigem Rollsplitt verunreinigt. Das Hinterrad des Krades rutschte im Abbiegevorgang weg, der Fahrer kam zu Fall. Er wurde leicht verletzt, am Motorrad entstand Sachschaden.

