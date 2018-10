Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung des ...

Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Freitag (25.10.2018) bis Samstag (26.10.2018)

Cloppenburg/Vechta - Lohne - Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Bei einem Verkehrsunfall in Lohne, der sich in der der Nacht zum Samstag ereignete, erlitten zwei Personen schwere Verletzungen. Gegen 02.45 Uhr befuhr ein 36-jähriger aus Lohne mit seinem Pkw Toyota die Steinfelder Straße in Richtung Steinfeld. An der Einmündung zum Bergweg kam er mit seinem Pkw in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Werbeträger und wurde dann gegen einen Baum geschleudert. Der Fahrer und der Beifahrer, ein 32-jähriger aus Lohne, erlitten schwere Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme erklärte der mutmaßliche Fahrer, dass sein Mitinsasse gefahren sei. Von beiden Personen, die erheblich unter Alkoholeinfluss standen, wurden Blutproben entnommen. Am beteiligten Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5.000,- Euro. Die Polizei hat an dem Unfallwagen eine umfassende Spurensicherung vorgenommen.

Damme - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitag, 26.10.2018, 18.20 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Dammer mit seinem Pkw Opel Corsa in Damme den Lilienthaler Weg und den Asternwerg. Bei einer Kontrolle wurde Drogenbeeinflussung festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Visbek - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitag, 26.10.2018, 16.35 Uhr, wurde in Visbek auf der Rechterfelder Straße ein 27-jähriger Mann aus Greven mit seinem Pkw VW Golf angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er das Fahrzeug unter Drogeneinfluss geführt hatte. Von ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

